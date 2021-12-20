Бывшая звезда 'Шахтера' и 'Металлиста' вернется в чемпионат Украины – СМИ

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Тайсон вновь будет выступать в чемпионате Украины. Бразильский атакующий полузащитник, которому в январе исполнится 34 года, покинул "горняков" в конце сезона 2020/2021 и вернулся на родину в "Интернасьональ". Но теперь появилась информация, что он снова приедет в Харьков.

Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны футбола". Тайсон Барселлос Фреда договорился с "Металлистом" о том, что пополнит его ряды. Скорее всего, произойдет это летом 2022 года, перед началом нового сезона. Однако возможен вариант, что эмоциональный бразилец приедет в Украину уже этой зимой.

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Так же новость о "камбэке" Тайсона появилась в бразильских СМИ со ссылкой на слова самого футболиста. "Металлист" пока никак не комментирует возможный громкий переход. Сайт Transfermarkt оценивает быстрого игрока в 5 миллионов евро.

Напомним, харьковский клуб, владельцем которого вновь стал Александр Ярославский, строит большие планы на будущее. Пока же команда уверенно лидирует в Первой лиге и, скорее всего, будущим летом пополнит состав участников Премьер-лиги.

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