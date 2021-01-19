Бывшая жена Аршавина, страдающая от тяжелой болезни, показала, как изменилась ее внешность

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, заявила, что страдает от аутоиммунного некроза придаточных пазух носа: лобной, клиновидной и решетчатой.

По словам Алисы Казьминой, у нее большие проблемы и она постоянно испытывает боли, а врачи не могут ей помочь. В комментариях под фотографией женщина написала, что ей уже сделали две операции, но облегчение от них длилось не долго.

"У меня гемоглобин 70, вторичный васкулит. Мне кажется, я совсем скоро погибну", – написала Алиса.

На фото видно, что часть носа дорисована в фоторедакторе. На остальных снимках россиянка прикрывает лицо рукой.

Одна из подписчиц предположила, что Казьмина страдает от последствий неудачной пластической операции. Экс-жена футболиста ответила, что не делала ринопластику, а все проблемы у нее от редкой болезни, и за лечение этого акне с некрозом не хочет браться не один доктор в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года Аршавин впервые рассказал о скандале в Геленджике с участием порноактрисы Лолы Тейлор.