Бывший футболист казанского "Рубина" Макбет Сибайя нелепо оправдал военную агрессию России в отношении Украины. Участник двух чемпионатов мира в составе сборной ЮАР отметил, что РФ – "это не страна, которая будет забирать что-то чужое", а также она "всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций".

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Такое пропагандистское заявление Сибайя, который с казанцами дважды становился чемпионом страны, сделал в интервью изданию "Татар-информ". По его словам, стирая с лица земли города Украины, оккупанты защищают россиян. Правда, экс-полузащитник не уточнил, что угрожало агрессорам, которые развязали против нашей страны преступную войну.

"Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг. А у России был повод, были причины. Россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было", – сказал Сибайя.

Он также пожаловался на то, что российские спортсмены были исключены из международных соревнований. "Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается", – повторил нарративы кремлевских методичек экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион по смешанным единоборствам Владимир Минеев, который воюет против Украины, заявил, что российские агрессоры в нашей стране "делают то, что должны делать". Также стало известно о ликвидации воинами ВСУ тренера школы самого титулованного волейбольного клуба России "Уралочка" Дениса Ефанова.