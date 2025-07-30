Был лучшим бомбардиром. Известный украинский футболист-чемпион получил ранения на фронте

Бывший футболист Матвей Бобаль, известный как один из лучших бомбардиров Первой лиги Украины, получил ранения на фронте во время выполнения боевого задания, сообщает UA-Футбол со ссылкой на Романа Сенишина. В 2024 году 40-летний Бобаль был мобилизован в ряды Вооружённых сил Украины.

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После прохождения подготовки он служил в составе 225-го отдельного штурмового полка, где занимался эвакуацией раненых. Во время одной из таких операций группа попала под артиллерийский обстрел.

Из восьми бойцов выжили лишь двое — в их числе и Бобаль, который получил контузию и осколочные ранения руки и ноги. Сейчас он находится на лечении в Запорожье, угрозы для жизни нет, операция уже проведена.

Матвей Бобаль — уроженец Закарпатья, в прошлом выступал за ряд украинских и зарубежных клубов. Он становился лучшим бомбардиром Первой лиги Украины в сезонах 2006/07 (16 голов) и 2007/08 (24 гола), играя за симферопольский "ИгроСервис".

Кроме того, в 2009 году стал чемпионом Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной Украины. В разное время защищал цвета "Закарпатья", ЦСКА, "Таврии", "Крымтеплицы", "Николаева", "Жемчужины" и молдавской "Дачии".

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