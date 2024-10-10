Был конфликт? Ребров высказался о ситуации с Ярмоленко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опроверг слухи о том, что Андрей Ярмоленко узнал о своему невызове в команду на матчи Лиги наций из сообщений СМИ. По словам наставника "сине-желтых", когда он формировал основной и резервный списки на игры с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября), объяснял капитану "Динамо" свою позицию.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции в Познани, где украинцы сыграют с грузинами. Тренер национальной команды отметил, что из-за громадного количества травм его штаб на этот раз решил сделать ставку на игроков Премьер-лиги, многие из которых получили дебютный вызов.

"Мы вызвали сейчас больше игроков из национального чемпионата. Это их шанс. Ярмоленко не попал в сборную, потому что сейчас высокая конкуренция среди игроков национального чемпионата. Мы рассматриваем Лигу наций, как турнир, где можно посмотреть на кандидатов в сборную. Я разговаривал с ним, объяснил и рассказал ему свою позицию. Он особенный игрок. Я с ним поговорил. Нам очень важно давать возможность кандидатам. Те игроки, которые вызваны и довызваны, они заслужили свой шанс. Это не значит, что мы не хотим выиграть предстоящие матчи. Лига наций – возможность пробиться на чемпионата мира. Мы стремимся показать свой уровень", – сказал Ребров.

Отметим, что Ярмоленко был переведен в основной список, но затем выпал из игры из-за травмы. Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Грузией в Лиге наций сборная Украины сменила технического спонсора и представила новую форму.

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