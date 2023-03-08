Буряк шокирован ''российским'' поступком Петракова

Бывший тренер "Динамо" Леонид Буряк эмоционально прокомментировал решение украинского наставника сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов, выступающих в чемпионате России. Буряк не может понять, чем руководствовался Петраков с учетом ситуации, в которой находится его родина.

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"Я читал, что он взял из чемпионата России, из "Локомотива" и еще откуда-то. Сложно это все. Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Честно говоря, я в шоке от всего этого", – цитирует Буряка Fanday.

Леонид Йосифович считает, что такие поступки не могут нормально восприниматься.

"Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения", – сказал Буряк.

Как сообщал OBOZREVATEL в списке легионеров, выступающих в чемпионате России: Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Наир Тикнизян ("Локомотив"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамаян ("Ростов").

Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков возглавил сборную Армении 14 января. Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год.

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