Букмекеры не верят даже в ничью в матче 'Шахтера' и 'Реала'

Аналитики букмекерских контор отдают явное преимущество мадридскому "Реалу" в поединке Лиги чемпионов по футболу против донецкого "Шахтера". Встреча состоится во вторник, 19 октября, на киевском "Олимпийском". Стартовый свисток сербского рефери Срджана Йовановича прозвучит в 22:00.

Коэффициент на победу гостей колеблется в диапазоне 1.60-1.68, а вот возможный успех команды Роберто Де Дзерби оценивают более 5.00. Даже на ничью дают коэффициент 4.10-4.28. Так что, если украинской команде удастся завоевать хотя бы одно очко, это уже будет сенсацией.

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Хотя, напомним, в прошлом сезоне "горняки" дважды побеждали "Реал" на групповой стадии (3:2 и 2:0). Накануне же серебряный призер чемпионата Украины в хорошем настроении потренировался на своей базе под Киевом.

Ожидается, что в матче забьют три мяча. При этом, скорее всего, голами отличатся оба соперника. Подопечные Карло Анчелотти уже провели занятие на поле главной арены нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка-красавица будет телеведущей на матче "Шахтер" – "Реал".

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