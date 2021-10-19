Букмекеры не верят даже в ничью в матче "Шахтера" и "Реала"

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Футбол
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Букмекеры не верят даже в ничью в матче 'Шахтера' и 'Реала'

Аналитики букмекерских контор отдают явное преимущество мадридскому "Реалу" в поединке Лиги чемпионов по футболу против донецкого "Шахтера". Встреча состоится во вторник, 19 октября, на киевском "Олимпийском". Стартовый свисток сербского рефери Срджана Йовановича прозвучит в 22:00.

Коэффициент на победу гостей колеблется в диапазоне 1.60-1.68, а вот возможный успех команды Роберто Де Дзерби оценивают более 5.00. Даже на ничью дают коэффициент 4.10-4.28. Так что, если украинской команде удастся завоевать хотя бы одно очко, это уже будет сенсацией.

Котировки букмекеров на матч "Шахтер" – "Реал".
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Хотя, напомним, в прошлом сезоне "горняки" дважды побеждали "Реал" на групповой стадии (3:2 и 2:0). Накануне же серебряный призер чемпионата Украины в хорошем настроении потренировался на своей базе под Киевом.

Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Реалом".

Ожидается, что в матче забьют три мяча. При этом, скорее всего, голами отличатся оба соперника. Подопечные Карло Анчелотти уже провели занятие на поле главной арены нашей страны.

Тренировка "Реала" на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка-красавица будет телеведущей на матче "Шахтер" – "Реал".

Также мы писали, где смотреть "Шахтер" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов.

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