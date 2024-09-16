Букмекеры назвали победителя первого матча 'Шахтера' в обновленной Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" не считается фаворитом стартового матча обновленной Лиги чемпионов, в котором украинская команда сыграет на выезде с сенсацией минувшего розыгрыша итальянской Серии А "Болоньей". Первый поединок этих соперников в истории состоится в среду, 18 сентября.

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Встречу принимает знаменитый стадион "Ренато Даль-Ара". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" – "Шахтер". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

Букмекеры уже определились с прогнозом на матч, отдавая больше шансов на победу хозяевам поля. Ставки на победу "Болоньи" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

Также аналитики сомневаются, что игра порадует зрителей результативность. На то, что команды забьют не более двух мячей, представляется индекс 1,80.

Напомним, что в новом формате Лиги чемпионов учасники проведут восемь матчей против разных соперников. Результаты будут заноситься в общую таблицу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно суперкомпьютер просчитал шансы "Шахтера" в новой Лиге чемпионов и назвал победителя турнира.

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