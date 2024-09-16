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Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
963
Букмекеры назвали победителя первого матча 'Шахтера' в обновленной Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" не считается фаворитом стартового матча обновленной Лиги чемпионов, в котором украинская команда сыграет на выезде с сенсацией минувшего розыгрыша итальянской Серии А "Болоньей". Первый поединок этих соперников в истории состоится в среду, 18 сентября.

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Встречу принимает знаменитый стадион "Ренато Даль-Ара". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" – "Шахтер". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов
Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов

Букмекеры уже определились с прогнозом на матч, отдавая больше шансов на победу хозяевам поля. Ставки на победу "Болоньи" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

Также аналитики сомневаются, что игра порадует зрителей результативность. На то, что команды забьют не более двух мячей, представляется индекс 1,80.

Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов
Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов

Напомним, что в новом формате Лиги чемпионов учасники проведут восемь матчей против разных соперников. Результаты будут заноситься в общую таблицу.

Букмекеры назвали победителя первого матча "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, недавно суперкомпьютер просчитал шансы "Шахтера" в новой Лиге чемпионов и назвал победителя турнира.

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