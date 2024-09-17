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"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,7 т.
'Болонья' – 'Шахтер': все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 18 сентября, стартует в обновленной Лиге чемпионов. Подопечные тренера Марино Пушича исторический первый матч в новом формате турнира проведут на выезде с главной сенсацией минувшего розыгрыша итальянского первенства – "Болоньей".

Видео дня

Встречу принимает стадион "Ренато Даль-Ара". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" – "Шахтер". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Прямой эфир из Болоньи будет доступен для украинских болельщиков на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Аналитики отдали больше шансов добыть три очка хозяевам поля. Ставки на победу "Болоньи" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

СУДЬИ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Норвегии, которую возглавляет дебютант Лиги чемпионов Рохит Сагги. Помогать ему будут лайнсмены Мортене Йенсен и Андерс-Олав Дале. Роль четвертого рефери исполнит Сигурд Крингстад.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить француз Жером Бризар.

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Винченцо Итальяно, главный тренер "Болоньи":

– Уверен, что когда ребята впервые услышат эту мелодию, этот гимн Лиги чемпионов, и выйдут на поле, они смогут найти в себе дополнительные силы, чтобы выжать максимум из того, что мы подготовили. Мы хорошо подготовились к игре. Осознание того, что мы в Лиге чемпионов, должно придать команде необходимый подъем.

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Болонья": Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Миранда – Эбишер, Фройлер, Фаббиан – Орсолини, Кастро, Ндой

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Педриньо, Сикан, Кевин

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta оценил шансы донецкого "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов.

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