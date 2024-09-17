'Болонья' – 'Шахтер': все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 18 сентября, стартует в обновленной Лиге чемпионов. Подопечные тренера Марино Пушича исторический первый матч в новом формате турнира проведут на выезде с главной сенсацией минувшего розыгрыша итальянского первенства – "Болоньей".

Видео дня

Встречу принимает стадион "Ренато Даль-Ара". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" – "Шахтер". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Прямой эфир из Болоньи будет доступен для украинских болельщиков на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Аналитики отдали больше шансов добыть три очка хозяевам поля. Ставки на победу "Болоньи" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

СУДЬИ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Норвегии, которую возглавляет дебютант Лиги чемпионов Рохит Сагги. Помогать ему будут лайнсмены Мортене Йенсен и Андерс-Олав Дале. Роль четвертого рефери исполнит Сигурд Крингстад.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить француз Жером Бризар.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Винченцо Итальяно, главный тренер "Болоньи":

– Уверен, что когда ребята впервые услышат эту мелодию, этот гимн Лиги чемпионов, и выйдут на поле, они смогут найти в себе дополнительные силы, чтобы выжать максимум из того, что мы подготовили. Мы хорошо подготовились к игре. Осознание того, что мы в Лиге чемпионов, должно придать команде необходимый подъем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Болонья": Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Миранда – Эбишер, Фройлер, Фаббиан – Орсолини, Кастро, Ндой

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Педриньо, Сикан, Кевин

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta оценил шансы донецкого "Шахтера" в обновленной Лиге чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!