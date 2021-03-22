Букмекеры дали прогноз на победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити", по мнению аналитиков, считается главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Обновленные котировки на фаворита турнира были опубликованы после жеребьевки четвертьфинальной стадии, по итогам которой команда из Хосепа Гвардиолы сыграет с дортмундской "Боруссией".

Прогноз букмекеров на победителя Лиги чемпионов

Ставки на то, что "Сити" завоюет трофей принимаются с коэффициентом 3,25. Следующем в списке фаворитов сезона идет действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария", итоговый успех которой оценивается котировкой 4,50. Топ-3 замыкает лондонский "Челси", показатели на который достигают уровня 6,00.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов-2021 состоится в Стамбуле 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов после вылета киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" с 1/8 финала Лиги Европы.