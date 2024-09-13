'Будут приняты решения. Поддержка увеличивается': Россия сделала заявление о возвращении в мировой футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выдал фантазии о том, что сборная РФ, вероятно, сможет сыграть на ЧМ-2026. Функционер также добавил, что якобы все больше стран поддерживают возвращение агрессоров в международные соревнования.

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Об этом Дюков заявил в интервью порталу Sport24. При этом приспешник диктаторского режима Владимира Путина всячески уходил от конкретных ответов, не называя сроки возможного восстановления российских команды и стран, которые якобы выступают за возвращение РФ.

"Если говорить об осени, то это возобновление футбольных сезонов на многих континентах. В это время футбольные чиновники активны, проходит много встреч и совещаний. Вполне возможно, будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к официальным футбольным турнирам. Мне кажется, с каждым месяцем количество поддерживающих нас стран увеличивается. Вероятность, что сборная России окажется на ЧМ-2026, есть, посмотрим. Время покажет", – сказал Дюков.

При этом важно отметить, что россияне не принимают участия в Лиге наций, которая является частью отбора на ЧМ-2026, жеребьевка основной части которого состоится в декабре. Кроме того, российские команды исключены на клубный евросезон.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок сборной России Игорь Шалимов выразил уверенность в том, что команды из РФ не будут возвращены в международные турниры в течение 10 лет.

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