Будет скандал? Вратарь сборной Украины готовит подставу 'Реалу' – СМИ

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин окончательно решил не продлевать контракт с клубом, а покинуть его будущим летом на правах свободного агента. Кроме того, украинец готов в буквальном смысле шокировать руководство и болельщиков "галактикос", перейдя в "Атлетико".

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Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, принципиальные соперники "Реала" видят в Лунине идеальную замену словенцу Яну Облаку, который по окончании нынешнего сезона отправится в Саудовскую Аравию.

Для украинского вратаря огромным плюсом станет не только гарантия место в стартовом составе и постоянной игровой практики, но и возможность остаться в столице Испании, где за семь лет он успел обжиться.

При этом реакция болельщиков "Реала" на такой переход Андрея будет наверняка негативной, ведь "Атлетико" вместе с "Барселоной" – два самых принципиальных соперника "сливочных". Кроме мадридцев возможность подписания Лунина рассматривают и клубы чемпионата Англии – в частности, за 25-летним украинцем продолжает активно следить лондонский "Арсенал".

Известно, что в нынешнем сезоне наш соотечественник сможет выступать только в кубке Испании, где "Реал" стартует только в январе будущего года.

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