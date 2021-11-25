'Будем играть совсем по-другому': тренер 'Шахтера' нашел причину неудач в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби после поражения от "Интера" в Лиге чемпионов в среду, 24 ноября, выглядел расстроенным. Однако итальянский специалист не посыпает голову пеплом и с оптимизмом смотрит в будущее украинского гранда.

Бывший наставник "Сассуоло" пытается привить своим подопечным новое видение игры, о чем рассказал на пресс-конференции. Его слова приводит сайт "горняков".

"Хочу сразу сказать, что вижу огромную разницу между чемпионатом Украины и Лигой чемпионов. Уровень турниров очень отличается... Против "Интера" же нам было сложно играть еще и из-за отсутствия четырех ключевых футболистов. К тому же Степаненко пришлось заменить из-за травмы", – объяснил очередную неудачу Роберто.

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"Набрав одно очко, мы получили то, что заслужили. Наши молодые футболисты должны прогрессировать, и тогда в будущем мы сможем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому", – обещает Де Дзерби.

42-летний специалист также сказал, что команда поддерживает его и его философию игры. Пока же "Шахтер" сосредоточится на внутренних соревнованиях и постарается победить и в чемпионате, и в Кубке Украины.

Смотрите лучшие моменты матча "горняков" в Милане.

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