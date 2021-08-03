Бродский жестко высказался о Шевченко после его ухода из сборной Украины

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский выступил с резкой критикой в адрес экс-тренера национальной футбольной сборной Андрея Шевченко. Функционер высказался о финансовых условиях легендарного нападающего, при которых он был готов продолжить работу с "желто-синими".

Комментируя решение Шевченко уйти из сборной, Бродский осудил поступок 44-летнего специалиста. "Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть три млн, но я считаю, что он г***он. Фу", – написал президент ФБУ на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, по данным OBOZREVATEL, Шевченко был готов продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) до конца чемпионата мира в Катаре при условии, что ему и его тренерскому штабу обеспечат годовой оклад в три миллиона евро. УАФ же была готова платить не более полутора млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Он провел на этой должности пять лет, приняв команду после Евро-2016.

Под руководством легенды украинского футбола "желто-синие" не смогли пробиться на ЧМ-2018, но в блестящем стиле выиграли отборочный этап к чемпионату Евро-2020. На самом турнире наша команда установила историческое достижение, выйдя в четвертьфинал.

С Шевченко сборная Украины провела 51 матч (36 официальных и 15 товарищеских). "Желто-синие" добыли 25 побед, сыграли 14 ничьих и 12 раз потерпели поражение.

По данным СМИ, УАФ рассматривает двух кандидатов на вакантный пост. Один из них – Мирон Маркевич, который уже работал с национальной командой.