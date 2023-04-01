Бразильский клуб отказался продавать футболиста в ''Шахтер''

Руководство бразильского футбольного клуба "Васко да Гама" отклонило предложение донецкого "Шахтера" о покупке полузащитника Эгиналдо. Украинская команда предлагала 2 миллиона евро (11,1 миллиона реалов) сообщает Globo.

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По информации СМИ, стороны не сошлись в цене, так как "Васко да Гама" изначально потребовал с "горняков" 6 миллионов евро (33,3 миллиона реалов). Контракт Эгинальдо рассчитан до августа 2027 года.

18-летний футболист в прошлом году сыграл в 18 матчах (10 в стартовом составе) и забил три гола. Однако в нынешнем сезоне его используют меньше: всего восемь игр (из них только одна в стартовом составе) и одна результативная передача.

В недавнем интервью менеджер базы Карлос Бразил сказал, что у него был разговор с Эгиналдо во время поединка чемпионата Кариока. По словам Бразила, хавбек признался, что ему не терпится выйти на игры.

Еще одной причиной, по которой Эгинальдо не торопится покидать родину, является его семья. У футболиста и его подруги скоро родится мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" подписал новый контракт с защитником Николаем Матвиенко, отказавшись отпускать его в иностранный клуб.

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