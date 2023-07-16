Бразильский футболист восхитился 'силой и уверенностью Путина', вызвав издевки от россиян

Бывший футболист сборной России Ари, игравший в свое время в московском "Спартаке" и "Локомотиве" рассказал, что в Бразилии абсолютно нормально относятся к русским. Урожденный бразилец получил документ с орлом в 2018 году, но в начале февраля 2022-го уехал на родину и играет там за местный клуб "Атлетико Сеаренсе".

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37-летний Ари заявил, что в месте, где он живет, все восхищаются президентом Владимиром Путиным.

"Все бразильцы говорят хорошо о нем и о русских людях. Ничего плохого о России я не слышал, есть только недовольство США. Да, все в нашей стране переживают о последних событиях, они плохо относятся к тому, что развязали американцы. Многие в Бразилии хотят, чтобы президентом был сильный и уверенный в себе мужик. Путин таким и является. Бразильцы видят, что этот человек никому не даст в обиду свою страну", – цитирует Ари Спорт24.

Такой пассаж бразильского нападающего вызвал истерику у российских болельщиков. В комментариях вспомнили постоянные слова главаря Кремля, о том, что его обманули.

"Что значит "в обиду не дает"? Сам же постоянно жалуется, что все вокруг его обманывают", - пишут юзеры.

Россияне смеются, что это такой "сильный" президент, что за него все решает Лукашенко, вспоминая и про бунт Пригожина.

"Это такой сильный президент, который никогда не участвовал в дебатах и никогда не давал интервью оппозиционерам? Это о нем речь?", "Сильный и уверенный мужик свалил, когда уркаган решил устроить марш справедливости и двинул на Москву", – стебутся болельщики.

Напоминают Ари про "силу" Путина и в зерновой сделке.

"Сильный и уверенный вжиквжик опять продлевает "зерновую сделку". Опять заскамили мамонта", – смеются фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ари рассказал, какая Россия "прекрасная страна для жизни", получив ответку в интернете.

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