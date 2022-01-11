Бразильский чемпион. "Шахтер" купил первого игрока в 2022 году – СМИ

Донецкий "Шахтер" подписал полузащитника сборной Бразилии и нидерландского "Аякса" Давида Нереса, сообщает сообщает журналист Фабрицио Романо. По его информации официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

У себя в Twitter Романо написал, что клубы заканчивают переговоры, уточняя последние детали.

Другой журналист Николо Скира написал в Twitter, что покупка 24-летнего футболиста обойдется вице-чемпиону Украины в 18 млн евро. Контракт заключен до 2026 года.

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Нерес выступает на позиции правого вингера. Провел 7 матчей за сборную Бразилии, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Завоевал в 2019 году "золото" Кубка Америки.

За текущий сезон в "Аяксе" сыграл 22 поединка, отметившись 4 точными ударами и 2 голевыми ассистами.

По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 22 млн евро.

Ранее была информация, что лидер чемпионата Украины заплатит нидерландскому гранду за бразильца 15 миллионов евро. Кроме того, для "Аякса" возможны дополнительные бонусы.

В последние дни появлялась информация, что Нересом интересовались английские "Эвертон" нашего защитника Виталия Миколенко и "Ньюкасл", а также французский "Лион".

Однако Давид отдал предпочтению украинскому клубу, надеясь получить хорошую игровую практику.