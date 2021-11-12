Бразилия пробилась на ЧМ-2022 после тяжелой победы: у Неймара – ассист и карточка. Видео

Сборная Бразилии по футболу с трудом обыграла команду Колумбии в отборочном матче чемпионата мира в Катаре-2022 со счетом 1:0. Единственный мяч в дуэли в Сан-Паулу хозяева забили на 72-й минуте после быстрой атаки. Звездный Неймар из французского ПСЖ отдал голевую передачу в одно касание на Лукаса Пакету, и форвард французского "Лиона" реализовал свой шанс в штрафной площадке.

В целом же игра получилась "горячей": соперники заработали семь желтых карточек. Чилийский рефери показал "горчичники" Неймару, Фреду из МЮ, Каземиро и Винисиусу Жуниору из "Реала". Смотрите обзор поединка.

Таким образом, сборная Бразилии выиграла 11-й матч из 12 в квалификации Мундиаля и досрочно завоевала путевку в финальную часть турнира. Хотя до конца отбора в Южной Америке ей предстоит провести еще шесть матчей.

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Всего же лишь четыре сборные гарантировали себе выступление на ЧМ-2022. Кроме бразильцев и хозяев турнира, билеты в Катар забронировали команды Германии и Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Португалия с Роналду не выиграла в Ирландии: результаты отбора на ЧМ-2022 11 ноября.