Бразилец "Шахтера" вернулся в Киев и ошалел от украинской погоды. Фотофакт

Нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса впечатлили погодные условия в Украине.

Украинский бразилец после восстановления от травмы вернулся с родины в заснеженный Киев и оказался не готов к такому холодному приему в прямом смысле слова.

У себя в Instagram 33-летний футболист выложил ошалевшую фотографию на фоне снегопада, собрав множество шутливых комментариев.

Юзеры с иронией напомнили форварду, что он не в Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жуниор получил серьезное повреждение в результате удара Рафаэля Варана в матче Лиги чемпионов против "Реала".

Отметим, что ранее в подобную "зимнюю" ситуацию попал африканский легионер "Динамо". Футболист выложил фотографию, на которой он стоит замерзший в Киеве.