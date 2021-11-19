Больше бюджета Киева: английская Премьер-лига выручила за телеправа в США огромную сумму

Английская футбольная Премьер-лига заключила еще одно крупное соглашение. Самый престижный и дорогой национальный чемпионат мира продал телевизионные права на показ матчей на территории США за 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов).

Об этом пишет сайт ВВС. Показывать игры в прямом эфире будет американская телекомпания NBC Universal, а контракт рассчитан за шесть лет – с сезона 2022/2023 до 2027/2028. В доступе будут все матчи чемпионата в прямом эфире. Конкурентами медиагиганта NBC были компании ViacomCBS и Disney's ESPN.

Для сравнения: доходная часть бюджета Киева составляет 60,5 миллиарда гривен в год (около 1,7 млрд фунтов стерлингов).

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Интересно, что предыдущий контракт АПЛ также заключала с NBC, и также на шесть лет. Только с 2015 года "цена" турнира возросла почти в три раза. Тогда американцы заплатили за телепродукт "всего" 740 миллионов фунтов стерлингов.

При этом на территории Великобритании национальный чемпионат пользуется еще большим спросом. В мае 2021 года Премьер-лига продала телеправа сразу четырем компаниям – Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video и BBC Sport. Сумма сделки на три сезона составила 4,7 миллиарда фунтов!

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