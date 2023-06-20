'Боюсь, что...' Звезда молодежной сборной Украины объяснил отказ сыграть на Евро-2023

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный сознательно отказался выступить за молодежную сборную Украины на чемпионате Европы 2023 года. Он отметил, что из-за травмы, которую он получил весной, все еще не набрал оптимальных кондиций и хочет как можно лучше подготовиться к новому сезону Премьер-лиги.

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Об этом Забарный рассказал в интервью "Суспильне Спорт". Он подчеркнул, что уже 13 июля у "Борнмута" запланирован первый товарищеский матч, а если он отправится в расположение "молодежки", то останется крайне мало времени на отдых, что повлияет на готовность к старту сезона.

"Молодежку" буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если уеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон очень тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной", – сказал Забарный.

По итогам жеребьевки подопечные тренера Руслана Ротаня попали в квартет В Евро-2023 U-21, где их соперниками станут Хорватия, Румынии и Испания. Первую игру наша команда проведет с хорватскими одногодками 21 июня.

Отметим, что Илья принял участие во всех трех июньских играх национальной команды. Он сумел отличиться дебютным голом за сборную, поразив ворота Северной Македонии в отборе Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины победила Мальту в отборе Евро-2024 в матче с двумя пенальти. После игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выразил возмущение из-за комментариев болельщиков.

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