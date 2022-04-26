'Боруссия' – 'Динамо': где смотреть матч за мир в Украине

Киевское "Динамо" во вторник, 26 апреля, проведет очередной благотворительный матч в поддержку мира в Украине. Соперником команды Мирчи Луческу станет одна из сильнейших команда немецкой Бундеслиги – дортмундская "Боруссия".

Встреча состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет состоится на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video и "Динамо Киев TV". Показ также будет доступен "Киевстар ТВ", Footballhub, М1, Vodafone TV, Youtube-канале "Динамо". Встречу покажет видеоплатформа Megogo.

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Продажа билетов на матч осуществляется в билетном онлайн-магазине дортмундской "Боруссии". Все желающие, не имеющие возможности посетить матч, могут присоединиться к сбору средств на поддержку украинцев, приобретя специальный браслет солидарности #StandWithUkraine в фан-шопе "Боруссии" Дортмунд.

Напомним, "Динамо" уже провело три встречи в рамках благотворительной турне по Европе в – с варшавской "Легией" (3:1), "Галатасараем" (3:1) и "Клужем" (0:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков откровенно рассказал о звонке Мирчи Луческу с просьбой по игрокам национальной команды из "Динамо".