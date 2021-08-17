"Боруссия" Д – "Бавария": прогноз букмекеров и расписание трансляций Суперкубка Германии

Во вторник, 17 августа, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде состоится матч между местной "Боруссией" и "Баварией". Команды поспорят за Суперкубок Германии.

Прямую трансляцию противостояния, которое начнется в 21:30 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. В России игру покажет "Матч! Футбол 3".

Букмекеры считают "Баварию" небольшим фаворитом противостояния. На победу мюнхенцев в основное время можно поставить за 2,25, на ничью – за 3,80, а успех клуба из Дортмунда оценивается котировкой 2,80. Коэффициент на то, что хозяева выиграют Суперкубок равен 1,95, а на гостей ставки принимаются за 1,80.

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Напомним, что год назад "Бавария" и "Боруссия" Д также встречались в матче за этот трофей. Тогда первые одержали победу со счетом 3:2.

В минувшем сезоне мюнхенцы одержали девятую подряд победу в немецкой Бундеслиге, а дортмундцы выиграли Кубок страны. В стартовом туре нового чемпионата "Боруссия" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:2, а "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренером действующих победителей Бундеслиги стал 33-летний специалист Юлиан Нагельсманн, за приглашение которого в команду заплатили рекордную сумму.