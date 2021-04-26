"Бавария" определилась с новым тренером и заплатит за него рекордную сумму – СМИ

"Бавария" решила заменить своего тренера Ханса-Дитера Флика 33-летним наставником РБ "Лейпциг" Юлианом Нагельсманном, контракт которого с нынешним клубом истекает летом 2023 года.

Как сообщает издание Kicker, немецкий специалист попросил руководство отпустить его в самый титулованный клуб страны, но для осуществления этого трансфера мюнхенцам придется заплатить рекордные 25 миллионов евро.

Отмечается, что два года назад РБ "Лейпциг" отдал "Хоффенхайму" 5 миллионов евро за переход Нагельсманна. Сейчас в его соглашении с Ред Буллом не прописана сумма отступных.

Летом 2011 года "Челси" заплатил "Порту" рекордные 15 миллионов евро за переезд в Лондон наставника "драконов" Андре Виллаша-Боаша, контракт которого действовал до 2013 года.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик пришел в "Баварию" летом 2019 года, став помощником Нико Ковача. После увольнения хорвата в ноябре его временно назначили на пост главного тренера. В первом же сезоне ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, но сейчас он находится не в лучших отношениях с руководством мюнхенцев, поэтому решил покинуть клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Тоттенхэм" уволил своего наставника Жозе Моуриньо и назначил на его место 29-летнего экс-футболиста Райана Мейсона.