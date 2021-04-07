Больной коронавирусом экс-футболист "Шахтера" наплевал на карантин и попал в ДТП

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано попал в неприятную ситуацию у себя на родине в Бразилии.

На своей странице в Instagram футболист сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус 1 апреля и должен был находиться на самоизоляции дома под наблюдением медицинского персонала. По словам Адриано, у него не было никаких симптомов COVID-19.

Он нарушил карантин, чтобы забрать из супермаркета свою мать, поскольку она не умеет водить автомобиль. Луис не выходил из машины, постоянно находился в маске, но на выезде с парковки в него врезался велосипедист. Футболист объяснил, что не мог не оказать первую помощь пострадавшему.

Адриано признал свою ошибку и извинился за этот поступок, но все равно был оштрафован "Палмейрасом", цвета которого он сейчас защищает.

Луис Адриано извинился за свой поступок Instagram Луиса Адриано

Из-за коронавируса нападающий точно пропустит следующий матч команды в Суперкубке Южной Америки против клуба "Дефенса и Хустисия", который состоится 8 апреля.

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