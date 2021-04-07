Хворий на коронавірус ексфутболіст "Шахтаря" наплював на карантин і потрапив у ДТП

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано потрапив у неприємну ситуацію в себе на батьківщині в Бразилії.

На своїй сторінці в Instagram футболіст повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус 1 квітня і повинен був перебувати на самоізоляції вдома під наглядом медичного персоналу. За словами Адріано, у нього не було жодних симптомів COVID-19.

Він порушив карантин, щоб забрати з супермаркету свою матір, оскільки вона не вміє водити автомобіль. Луїс не виходив із машини, постійно залишався в масці, але на виїзді з парковки в нього врізався велосипедист. Футболіст пояснив, що не міг не надати першу допомогу потерпілому.

Адріано визнав свою помилку і перепросив за цей вчинок, але все одно був оштрафований "Палмейрасом", кольори якого він зараз захищає.

Луїс Адріано перепросив за свій вчинок Instagram Луїса Адріано

Через коронавірус нападник точно пропустить наступний матч команди в Суперкубку Південної Америки проти клубу "Дефенса і Хустісія", який відбудеться 8 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано збив людину і втік з місця ДТП.