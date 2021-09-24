Болельщики "Вест Хэма" призвали выгнать Ярмоленко после игры с "Манчестер Юнайтед"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Ярмоленко

Болельщики лондонского "Вест Хэма" остались недовольны действиями украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в 1/16 финала Кубка английской Лиги. "Молотобойцы" минимально победили "Манчестер Юнайтед", но футболист сборной Украины стал худшим игроком матча, на 88-й минуте не реализовав выход один на один.

Ярмоленко неудачно сыграл в Кубке

Фанаты в Twitter призвали руководство команды выгнать Ярмоленко, назвав его "очень плохим игроком".

"Не только же я один считаю Ярмоленко бесполезным сегодня?"
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"Какое выступление, все игроки были на высоте. Кроме Ярмоленко, конечно".
"Ярмоленко плохой игрок".
"Всегда буду болеть за футболистов, которые играют за наш клуб, но Ярмоленко действительно ужасен"
"Ярмоленко — это худший игрок, которого я когда-либо видел не только в „Вест Хэме", но и в целом"
"Выгоните Ярмоленко из клуба".
"Сложно выделить чье-то плохое выступление, но Ярмоленко исключение. Каждый раз, когда он получает мяч, тут же теряет его, не знает, что делать и не может отдать очевидный пас".

Отметим, что авторитетный портал WhoScored за эту игру поставил нашему соотечественнику оценку 6,9. Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне вышел в основном составе в поединке взрослой команды. Ранее он набирал форму вместе с "молодежкой", сыграв один поединок за команду до 23 лет.

Ярмоленко получил оценку 6,9

В 1/8 финала "Вест Хэм" померится силами с "Челси". Матч запланирован на 26 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче против "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге Ярмоленко заработал пенальти на последних секундах встречи, но пробить ему не дали.

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