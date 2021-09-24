Болельщики "Вест Хэма" призвали выгнать Ярмоленко после игры с "Манчестер Юнайтед"

Болельщики лондонского "Вест Хэма" остались недовольны действиями украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в 1/16 финала Кубка английской Лиги. "Молотобойцы" минимально победили "Манчестер Юнайтед", но футболист сборной Украины стал худшим игроком матча, на 88-й минуте не реализовав выход один на один.

Фанаты в Twitter призвали руководство команды выгнать Ярмоленко, назвав его "очень плохим игроком".

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Отметим, что авторитетный портал WhoScored за эту игру поставил нашему соотечественнику оценку 6,9. Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне вышел в основном составе в поединке взрослой команды. Ранее он набирал форму вместе с "молодежкой", сыграв один поединок за команду до 23 лет.

В 1/8 финала "Вест Хэм" померится силами с "Челси". Матч запланирован на 26 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче против "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге Ярмоленко заработал пенальти на последних секундах встречи, но пробить ему не дали.