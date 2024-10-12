Болельщики сборной Грузии на матче с Украины выдали правду про Путина. Видео

Грузинские болельщики устроили феерический перфоманс на матче Лиги наций против команды Украины. В первом тайме поединка на трибунах зазвучал всемирноизвестный хит про российского диктатора Владимира Путина.

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В то время, как грузинские футболисты на поле пытались забить гол в ворота Анатолия Трубина, их фанаты исполнили "Путин - х*йло".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Украинские игроки перед уходом в раздевалку поблагодарили своим болельщиков за поддержку. Игроки на "Stadion Poznan" подошли к трибунам со своими фанатами и долго им аплодировали. Те не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных. Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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