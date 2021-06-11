Болельщикам изменили правила посещения матчей сборной Украины на Евро-2020
Для украинцев, которые прибывают в Бухарест с целью посещения матчей сборной Украины на Евро-2020, отменили требование проходить обязательный 14-дневный карантин. Для этого болельщикам нужно будет всего лишь предъявить билеты на футбол в распечатанном или электронном виде.
В то же время румынская сторона сохранила за собой право в индивидуальном порядке принимать решение по каждому украинскому туристу. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
В Бухаресте команда Андрея Шевченко проведет матчи против:
Северной Македонии (17 июня)
Австрии (21 июня)
Первый матч на чемпионате Европы сборная Украины сыграет в воскресенье, 13 июня, против Нидерландов, которые и считаются фаворитами группы С.
Напомним, трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне форвард "Динамо" и сборной Украины заявил, что в матче с Нидерландами команда Шевченко будет играть исключительно на победу. А на Евро-2020 желто-синие планируют дойти как можно дальше.