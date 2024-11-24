Болельщик раскопал могилу своего дедушки и принес на матч его череп. Видео

На финальном матче Кубка Судамерикана между "Расингом" (Авельянеда) и "Крузейро" один из аргентинских болельщиков принес череп своего покойного дедушки, сообщают Dailysports со ссылкой на ESPN Argentina. Мужчина объяснил, что это стало его традицией из-за страстной любви покойного Валентина Агилеры к "Расингу".

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Любимый внук выкопал череп деда в 2019 году, когда клуб выиграл чемпионат страны. С того момента он носит его с собой на матчи.

"Я всегда беру череп дедушки с собой на важные события, ведь он был преданным фанатом команды", – сказал фанат.

Это не первый случай, когда болельщики чествуют память близких таким образом. В 2019 году другой фанат "Расинга" Габриэль Аранда также принес череп дедушки, празднуя победу команды в чемпионате Аргентины.

Что касается самого матча, хозяева продемонстрировали яркую игру, одержав уверенную победу со счетом 3:1. Ключевым моментом стал первый тайм, где Гастон Мартинера и Адриан Мартинес за первые 20 минут сделали счет 2:0. Во втором тайме "Крузейро" усилиями Жорже сократил отставание, но Рохер Мартинес на последних секундах снял все вопросы о победителе.

Аргентинский клуб впервые в своей истории стал победителем турнира.

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