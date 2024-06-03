Безработные и ненужные? Топ именитых футбольных тренеров без работы

Шахматы самыми громкими именами тренерского уровня – это современные интриги европейского футбола. Серия отставок за последние несколько месяцев кардинально изменила расклады в топовых лигах и среди грандов мирового уровня. Даже назначение Моуринью или Компани – только начало этих ротаций. OBOZ.UA собрал всю информацию и расскажет обо всех деталях возможных переходов специалистов.

Маурисио Почеттино

Последнее место работы: "Челси"

Без работы: 3 недели

Возможно, самое нелогичное освобождение Европы. Избавиться от Почеттино в тот период, когда "Челси" начал выигрывать - выстрел в обе ноги. Волнообразный сезон в АПЛ команда смогла завершить в Лиге Европы, откуда их подвинул только кубковый триумф "МЮ". Однако некоторые журналисты говорят, что финансовые проблемы заставят аристократов отказаться от международных турниров. Именно здесь Маурисио очень кстати: сезон даже без еврокубков был бы удачным для настройки тонких опций команды без характера. Но нет – Почеттино больше не тренер "Челси".

Первый в нашем списке аргентинец может быть и самым востребованным: в его пользу говорят почти 10 лет в лучшей лиге мира. Единственное что – специалист должен хорошо ладить с игроками, которые не хотят искать общий язык между собой. Диапазон трудоустройства широк: от "Лиона" до того же "МЮ", если там откажутся от тен Хага.

Стефано Пиоли

Последнее место работы: "Милан"

Без работы: 2 недели

"Милан" в этом сезоне не впечатлял: беззубое выступление в Лиге Чемпионов, посредственный старт в Серии А. Спасти все удалось именно после вылета из ЛЧ - все силы положили на внутренний чемпионат, где в бешеной наглости россонери было не узнать. Они ворвались на вершину таблицы и угрожали чемпионству "Интера" и после этого взлета, так же внезапно, сдали позиции. Словом, нестабильность от Пиоли явилась поводом к разрыву отношений; не помогло даже серебро чемпионата.

Уже экс-тренер "Милана" вроде бы успел договориться с "Наполи": там тоже ужасный сезон, в котором Кальцона не помог добраться даже до Лиги Конференций (и это при огромном представительстве Италии в еврокубках). Пока говорят о контракте "2+1", и, похоже, именно так и произойдет. Такое впечатление, что других там и не нужно: неаполитанцы идеально соответствуют состоянию и настроению именно Стефано. Не помешает косметический ремонт состава, но такой лидер нужен кризисному "Наполи".

Хави

Последнее место работы: "Барселона"

Без работы: 2 недели

Эксцентричный тренер, запомнившийся скандалами на пресс-конференциях. Легенда "Барселоны", у которой получалось только местами. Гениальный новатор, который не смог поладить с кучей амбициозных талантов. А еще – "Барса" хорошо играла только тогда, когда понимала, что будет без Хави. Серьезно, посмотрите на статистику: после "Вильярреала" он объявил об отставке - каталонцы сразу взлетели в топ Ла Лиги и почти преодолели "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. На фоне такого фарта тренер решил, что это и его заслуга – и остался. Остался со скандалами и новыми громкими заявлениями на пресс-конференциях. Лапорта решил, что ему не нужен такой коуч – и все же с Хави попрощались.

Ждут ли Хави где-нибудь? Не факт. Эпоха медийности с головой накрыла большие клубы, поэтому им такой неспокойный тренер, который вынесет на публику лишнее, не нужен. Не сыграет в пользу коуча даже когда-то выигрыш в Ла Лиге. Конечно, есть команды, которым пригодится такой опыт. Однако ждать испанца у топ-5 точно не стоит. Возможно, Хави пойдет по пути Моуринью - будет спасать репутацию в Турции или Греции.

Массимилиано Аллегри

Последнее место работы: "Ювентус"

Без работы: 3 недели

Самая громкая отставка сезона – Аллегри. Безусловно, его поведение в команде стало катализатором. Авторитетный итальянец начал собирать скандалы вокруг себя почти с начала года: по сети ходили слухи даже об особом отношении к одним футболистам и жестком к другим.

Попадание в зону ЛЧ и Кубок Италии никак не повлияли на мысли по поводу тренера - даже несмотря на то, что некоторые фанаты очень сильно просили его оставить. Коуч все сделал сам: подрался с журналистом во время празднования выигрыша в турнире, наезжал на президента "Ювентуса". Туринцы не захотели терпеть выходки - и тренера убрали:

"Освобождение от обязанностей связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб считает несовместимым с ценностями "Ювентуса" и тем, как должны вести себя представители клуба". - Руководство "Ювентуса"

История разрыва с "Юве" продолжается: хоть тренер и ушел, требует заплатить ему несколько миллионов компенсации; клуб отказывается и из-за полученных репутационных потерь. Куда дальше? А дальше есть куда, хотя прошло мало времени и интерес к Массимилиано еще не выражали. Среди свободных опций – "Челси", "Милан" или даже "Брайтон", возможно все. В то же время, Аллегри – очередной медийщик, который может испортить репутацию. Что же будет для этих команд главнее?

Хорхе Сампаоли

Последнее место работы: "Фламенго"

Без работы: 9 месяцев

Аргентинец, никогда не игравший в футбол на профессиональном уровне, прошел в своей тренерской жизни все возможные этапы: руководил латинскими и европейскими клубами, проваливался и взлетал, возглавлял сборные Чили и Аргентины. Во главе "Севильи" он дважды становился ночным ужасом середняков, хотя самого коуча в последний раз вытолкали с позором (отыграть страшные выступления в Испании не помогла даже победная серия в Лиге Европы).

Тренер по прозвищу "Профессор" действительно соответствует такому статусу: применяет современные технологии для своих методик, но ему всегда нужно больше, из-за чего в последний момент все ломается. Так не получилось ни у "Марселя", ни у "Фламенго". Сампаоли готов к следующему вызову и им станет возвращение во Францию: "Лион" ищет специалиста, который сотрет из памяти этот ужасающий сезон.

Клаудио Раньери

Последнее место работы: "Кальяри"

Без работы: 2 недели

Завершим самым громким именем Англии середины 10-х, хотя Раньери и до этого собирал кубки с разными командами. После феерического "Лестера", он был не столь успешным, потому что руководил менее мощными командами. Нынешнюю работу он завершил у руля "Кальяри". За весь сезон сенсация одна – победа над "Аталантой", да и все. Сохранив команду в Серии А, две недели назад Раньери объявил, что уже не хочет тренировать.

Но прошло несколько дней – и Клаудио сообщил, что изменил решение. Теперь 72-летний коуч хочет снова быть у руля, но не клубов; его интересуют исключительно сборные. Пока мы не видели заинтересованности в итальянце от национальных сборных. В то же время, с момента того заявления прошло чуть больше недели. Раньери имеет небольшой опыт работы на уровне сборных – руководил Грецией несколько матчей и последовал после поражений. Пошел в "Лестер", чтобы создать тот фантастический сезон.