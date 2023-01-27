''Бездельники. Лентяи'': чемпион ОИ унизил футболистов сборной России, сравнив их с узбеками и таджиками

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов эпично высказался о российском футболе. Победитель Игр 1968-1980 обозвал игроков из страны-агрессора лентяями, которым платят бешеные деньги, а также высмеял результаты национальной сборной в товарищеских матчах с Узбекистаном и Таджикистаном, которые завершились вничью.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Он отметил, что ему было интересно наблюдать за чемпионатом мира 2022 года в Катаре, который по уровню на несколько голов выше футбола в Российской Федерации.

"Я привык к спорту высших достижений, а не к этому "футболу". Вот чемпионат мира – это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяям – за что? Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат", – сказал Тихонов.

Напомним, российские команды после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были исключены из международных турниров. Кроме того, накануне Европейский футбольный союз (УЕФА) лишил Казань права на проведение Суперкубка Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал преступлением против России решение УЕФА отобрать у Казани статус хозяйки матча за Суперкубок.

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