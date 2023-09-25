Без лидера 'Динамо': Ребров назвал состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил фамилии футболистов, которые участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте). В список вошли 25 игроков, среди которых отсутствует один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Вновь полноценный вызов в состав "сине-желтых" получил защитник Александр Караваев.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Видео дня

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Артем Довбик забил гол и сделал результативную передачу в матче "Жироны". А вратарь Анатолий Трубин отразил пенальти в ворота "Бенфики".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!