Цыганков на 4-й минуте привез пенальти своей команде в чемпионате Испании. Видео

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков неудачно начал домашний поединок 6-го тура чемпионата Испании против "Мальорки". 25-летний футболист сборной Украины заработал пенальти в свои ворота уже в самом дебюте матча.

На 4-й минуте Виктор сыграл рукой в своей штрафной, за что арбитр сразу назначил 11-метровый удар. Его удачно реализовал Ведат Мурики.

Победный для гостей счет длился недолго. На 26-й минуте Давид Лопес восстановил равновесие, а спустя 7 минут другой украинец Артем Довбик забил победный гол. Лидер сборной Украины четко реализовал пенальти.

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Отметим, что еще до перерыва "Жирона" смогла дважды забить, сделав счет разгромным 4:1.

На момент публикации новости идет второй тайм.

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