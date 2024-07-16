Без голов и ассистов. Топ футболистов, которые провалили второй Евро подряд

Могли, но так и не попали в чужие ворота. Именно так можно охарактеризовать тех футболистов, которые попали в наш рейтинг. Причем, для многих это произошло только на этом турнире, их серия неудач тянется чуть ли не с момента дебюта за сборную. Сегодня OBOZ.UA рассказывает об игроках, от которых мы так и не дождались взятия ворот или ассистов, хотя для этого было множество моментов.

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Фил Фоден

Футболист, которого лишили возможности играть на Евро в присущий ему футбол. Коронное смещение с фланга в центр и удар левой были невозможны, когда Фоден выходил справа. Лишь когда Саутгейт в полуфинале разрешил игрокам одновременно появляться в одном секторе поля, процесс пошел. Фил имеет в среднем 2 удара за игру и большинство произошло именно против Нидерландов, когда он проверил и каркас, и реакцию вратаря. Наглядное доказательство того, что бывает, когда тренер забывает о правильном использовании игрока на его родной позиции, тем более когда на поле так много одноклубников из "Сити" и была возможность построить интересную комбинацию на взаимодействии. В финале Фоден тоже промолчал. Второй Евро подряд, десяток выступлений – и у англичанина абсолютный ноль в графе и голов, и ассистов.

Маркус Тюрем

26-летнему нападающему удалось провести качественный сезон за "Интер": попадание в топ-10 бомбардиров Серии А (13 голов) добавило Дешама аргументов для приглашения его в лагерь сборной. С нынешними выступлениями, Тюрам уже имеет 5 игр на Евро, но так же не смог ни забить, ни ассистировать. В этом году мы во всей красе увидели анти-футбол от Франции и Маркус пытался активно этому противостоять – в среднем, 3 удара за матч, больше только у Мбаппе. Хотя, у трехцветных есть только два бомбардиров на турнире - Килиан и Коло Муани. Поэтому бесполезно ожидать что-то от Тюрама, который еще и проиграл конкуренцию за позицию, дважды просидел на скамье и полностью отыграл только матч против Австрии.

Лерой Сане

Этот Евро вышел одним из наихудших международных турниров для Сане. Незаменимый для правого фланга, вингер получил много доверия от Нагельсманна даже тогда, когда весь групповой этап выходил только на замену и все равно выпадал из общего рисунка. Сане как бы играл в собственный футбол, без привязки к общей концепции и стратегии. Доказательством этому – 200 из 450 минут за все матчи Бундестим. Оценка за эти 5 выступлений – 6.39 – полностью отражает качество. Полтора удара за игру и менее 0.5 ключевых передач, полный кризис. А для персональных фанатов Сане есть удручающая статистика: Лерой сыграл на трех Евро и ни на одном ему не удалось сделать ни ассист, ни голевой удар.

Кингсли Коман

С момента появления в "Баварии", Коман не отличался каким-либо особым голевым чутьем, а больше был известен как автор развития атак. Да и вообще - Кингсли не должен попадать в наш перечень, потому что сыграл на ЧЕ-24 всего 16 минут против Нидерландов. Но произошла такая коварная ситуация, что рассказать о ней просто невозможно. При одновременной доступности Мбаппе и Гризманна, баварский француз жестко проиграл конкуренцию и эта ничтожная возможность на поле была издевательством от тренера. Ведь для Комана это стал третий Евро подряд! 9 игр с 2016 года - и за это время ни одного гола или знаменитых ассистов. Со всеми его качествами – крутым пасом вперед, дриблингом и собственно завершающим ударом – за такой откровенно нулевой объем времени на поле против нидерландцев Кингсли просто ничего не успел и вернулся на скамью.

Кто мог забивать этого Евро, но разочаровал нас?

Кратко об Украине. Забивать могли и многие, но всю дозу критики вобрал в себя Довбик. За 3 игры Евро мы не увидели того привычного перфоманса от форварда "Жироны". Первый матч еще можно объяснить – тогда не вышла на поле вся команда. А вот во втором, без Цыганкова Артем был как лишнее колесо, где результат на позиции форварда дал уже Яремчук. Особенно много брака было от украинско-каталонского нападающего против Бельгии: несколько раз он передерживал мяч или пробивал оттуда, где ну совсем не было удобной позиции. Следовательно, Довбик стал главным разочарованием большинства фанатов желто-синих, не записал в актив гол и фигурирует в куче рейтингов худших выступлений на Евро.

Среди иностранцев, безусловно, первым в списке будет Роналду. Криш не попадает под общий знаменатель нашего рейтинга: у него есть голы на нескольких чемпионатах Европы, а на этом удалось сделать и ассист. Но ряд громких спекуляций на имени нападающего и величие его популярности сыграли плохую шутку. Прежде всего, с самим нападающим. Мы увидели кучу попыток ударов с любой позиции, однако португалец ушел с поля с нулем забитых мячей. Даже на пенальти судьба была неумолима: роскошный сейв Облака. Рекорд Шакири (единственный европеец, который забивал за сборную на 6 крупных турнирах подряд) будет держаться по меньшей мере до следующего ЧМ. И если Криш поедет в США и сможет там забить, он только выровняется со швейцарцем.

Среди безголевых футболистов – бельгийский вингер "Манчестер Сити" Доку. Жереми показал себя как очень активный игрок, который постоянно перегружал левый фланг и заставлял защитников волноваться за его подбор и дальнейшую свободную зону. Но для него это уже второй Евро без голов и ассистов. Полузащитник построил мощную связь с де Брюйне и выиграл немало дриблингов, но так и не смог создать разницу. Против него плотно играли даже те же румыны и в решающей стадии футболиста просто раздавили.

Будет в нашем рейтинге представитель и красного Манчестера – датчанин Расмус Хойлунд. Он зажег в январе в АПЛ, когда взял на себя инициативу и самостоятельно решал судьбу атакующих эпизодов. Тогда за "МЮ" нападающий забивал в 6 матчах подряд. Но для Евро 21-летний еще совсем молод: доверие тренера для места в основе во всех четырех мачтах так и не превратилось в результат. Удавшись сделать лишь полтора удара и одну опасную передачу на развитие за игру, Хойлунд лишь "помог" Дании отправиться домой.