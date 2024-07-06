Матч Евро-2024 Англия – Швейцария стал очередным испытанием. Для самих англичан с их мегазащитной стратегией, для фанатов с периодами сна. Даже швейцарцы настолько перебоялись соперника, что слишком поздно начали играть. OBOZ.UA рассказывает обо всех главных моментах, повлиявших на выход Англии в полуфинал чемпионата Европы.

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Стартовые составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Конса, Стоунз, Уокер – Майну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Эбишер, Джака, Фройлер, Ндое – Варгас, Ридер – Эмболо

Первый тайм. Игроки на поле, острота – нет

С первых минут стало ясно, что оба тренера долго изучали сильные стороны соперника и пытались играть именно от них. А точнее – на слабостях, которые эти качества обладают. Например, Англия искала возможности для навесов с фланга – Швейцария в обороне садилась 5-4-1, уплотняя свои редуты. Красные часто начинали атаки прядей вратаря на защитника - англичане поднимались в прессинг аж в 4 футболиста. Хотя центрбеки крестоносцев очень долго держали мяч - они заставляли Беллингема и Кейна выходить вплоть до ворот, чтобы развалить сверхнизкий блок англичан.

От главной картинки игры Саутгейт не отказался: каждую атаку Англия должна была начинать исключительно от собственных ворот. В любой неудобный момент для львов шел пас назад, где даже не Уокер и Стоунз искали вектор для нового паса, а Пикфорд – от штрафного до центрального круга точно в ноги Мэйну или Райсу. Иногда, чтобы развить атаку, на позицию центрбека приходил даже Фоден.

В первом тайме Швейцария была активной, но не результативной. Они немало выбегали в контратаки (Варгас чуть не пошил Уокера в дураках, когда защитник упал), но там не было ударов. В то же время чрезмерная осторожность со стороны Англии создавала такую же закрытую зону - в последней трети красных было мало простора. Эмболо и Джака искали разные варианты, но их обрезали.

Итог первого тайма – мегазащитная дуэль с обеих сторон. Все всех выучили, каждая передача шла только на верного. Англия ждала взрывной активности от соперника и постоянно сбивала такую возможность прядей назад. Швейцария надеялась на постоянный поиск оппонентом Сака и Кейна и, в свою очередь, закрылась. А еще игроки очень много падали - или плохой газон, или бутсы скользкие.

Второй тайм. 5 минут активности

После перерыва швейцарцы начали играть в более присущий им футбол. Кульминацией возвращения к родному стилю стал Эмболо - через 10 минут он дважды пытался пробить Пикфорда, оба раза голкипер справился с угрозой. Крестоносцы выглядели организованно закрытыми: удары в плоскость от львов не возникали, потому что Аканджи, Шер и Родригес отлично перекрывали удары Беллингема и Сака. Особенно сильно показал себя Варгас: до замены он был самым заряженным у гостей.

Англичане выглядели слабее, когда швейцарцы вернули свой классический стиль. Можно было выделить только двух игроков с уверенным выступлением – Кейн и Мэйну. Полузащитник, незаменимый для центра поля в первом тайме, создавал магию и во втором. Ворваться на скорости и навести хаос - такова была его задача. Кейн же не является конечным адресатом; Гарри подстраховывал, забирал обрезки, вовремя выполнял пас обратно.

Но игра не поражала. Команды отлично защищались, бросались в подкаты, прерывали опасные разрезные передачи. И все это было бесполезно без результативности. Один (!) удар в створ на две команды до 73-й минуты – показательная статистика. Англия будто продолжала игру со Словакией, когда Швейцария дожала их своими прострелами в штрафную. Шер роскошно сшил в дураках Конса, а потом еще половину англичан на поле и вывел Ндое. Тот бьет параллельно линии ворот, коварный рикошет от Стоунза избавил Уокера от позиционного преимущества - Эмболо быстро среагировал и подправил мяч в ворота.

И тут произошло чудо – Англия проснулась! Сака забивает в ответ так, как он любит. Смена флангов через несколько секунд растянула красных и защитники не успели подстроиться. Сака увидел возможность, сместился в центр и идеально ударил в дальний угол, у Зоммера не было шансов. Пятиминутка активности завершилась так же быстро, как возникла. И если камбек Германии с Испанией был выстрадан, то гол англичан пришел ниоткуда. Сборные снова сели в оборону, ожидая дополнительных таймов.

Экстратаймы. Тянем время до пенальти

Под ничью команды вернулись на старые рельсы начала игры – медлительность. Англия села очень низко и не торопилась никуда выходить. Единственный момент имел Беллингем, однако вратарь на удар с подкруткой на этот раз среагировал. Швейцария устала постоянно прессинговать Пикфорда, поэтому ждала собственной половины. По факту, мяч просто катался от одних ворот к другим.

Нехватка в завершающей фазе – взаимный признак обеих команд в экстратаймах. Индивидуальные дуэли выигрывались очень легко в центре поля, но разбивались, когда встречали массированную оборону. Даже самые свежие игроки не смогли привнести что-нибудь интересное. Швейцарцы имели не менее 3 шансов забить, однако спешка в принятии решений отправляла мяч даже не в руки вратаря, а куда-то на трибуны. Так мы пришли к пенальти, где Англии повезло.

1:1 в игре и 5:4 по пенальти – сборная Англии выходит в полуфинал. Невероятное везение Саутгейта продолжается и угрюмость его футбола не мешает добывать результат любой ценой.