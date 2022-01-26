'Бенфика' Яремчука по пенальти пробилась в финал Кубка лиги в Португалии. Видео

Лиссабонская "Бенфика" стала первым финалистом Кубка португальской лиги. Команда украинского форварда Романа Яремчука прошла "Боавишту" лишь в серии пенальти – 2:1. Хотя "Орлы" занимают третье место в чемпионате, а соперник – 11-е.

Львовянин вышел в стартовом составе матча, который состоялся в Лейрии, и провел на поле 88 минут. Уже на восьмой минуте Яремчук имел прекрасный шанс открыть счет, но вратарь справился с его ударом из центра штрафной площади.

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А первый мяч в игре на 16-й минуте забил бразильский форвард Эвертон. Но в начале второй половины "Боавишта" отыгралась после 11-метрового в исполнении Альфонсо. На 80-й минуте еще одна возможность отличиться была у украинца, но его удар головой пришелся выше ворот.

Смотрите лучшие моменты игры.

Дополнительного времени в этом матче не было, и команды сразу перешли к серии пенальти. В "лотерее" больше повезло "Бенфике".

Второй финалист определится в дуэли "Спортинга" и "Санта-Клары".

В чемпионате Португалии "Бенфика" отстает от "Спортинга" на три очка, а от "Порту" – на девять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук забил в Португалии в "матче года", но "Бенфика" проиграла "Порту".

В то же время украинец "Реала" Андрей Лунин сводил жену на баскетбольный матч, в котором разбили россиян.