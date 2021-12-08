'Бенфика' – 'Динамо': где и когда смотреть матч Лиги чемпионов в среду

В среду, 8 декабря, киевское "Динамо" завершает выступления в Лиге чемпионов сезона 2021/2022 поединком с лиссабонской "Бенфикой". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени в столице Португалии под присмотром немецкого рефери Дениза Айтекина.

На сайте OBOZREVATEL стартовал "Бенфика" – "Динамо" онлайн.

На украинском телевидении матч не покажут. Но его можно посмотреть на канале "Футбол 1" онлайн-сервиса Megogo. Для этого нужно оформить подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 299 гривен в месяц.

Также прямая трансляция будет вестись на платформе Volia TV. Кроме того, игру будет транслировать российский телеканал "Матч! Футбол 3".

Видео дня

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу досрочно заняли последнее место в квартете Е и после игры на Пиренеях против команды украинского форварда Романа Яремчука завершают еврокубковую кампанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии состоялся самый позорный футбольный матч в истории.