Белодед впервые рассказала сокровенные подробности отношений с итальянским дзюдоистом

Прославленная 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед начала встречаться с итальянской звездой дзюдо Фабио Базиле, когда ей было 17, а ему 23. Их роман с перерывами продлился год.

Белодед познакомилась с итальянцем на сборах в Испании, когда сборные отдыхали на пляже после выступлений и тренировок.

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"Он был такой звездой, популярным парнем, который пользуется женским вниманием, который на виду. С красивым лицом и фигурой и плюс олимпийский чемпион. Меня это всё впечатлило. Виделись на соревнованиях. Меня это зацепило. У него очень красивые черты лица, красивая "обложка". Понравился весь образ", – рассказала Белодед в эфире Youtube-канала Маши Ефросининой.

Во время их первого общения Дарья еще не знала, как общаться с мужчинами. Они немного поболтали и она ушла, пропав для него.

"Фабио это зацепило, что я не так как все – не вешаюсь на него и не бегаю за ним. После этого начались переписываться в соцсетях. После двух месяцев переписок, я выиграла чемпионат мира в Баку и там снова встретилась с ним. Там все и закрутилось. Были три дня, этого оказалось достаточно чтобы начать отношения", – отметила украинка.

Даша не знала, влюбился он или нет. Она была еще ребенком и не понимала его эмоции. Спустя месяц, в течении которого пара общалась на расстоянии, Базиле решил приехать в Киев.

"Мы были вместе 5 дней. Познакомился с моими родителями. В какой-то момент я поняла, что это не любовь, и если раньше я была с открытым ртом, то потом начались моменты , из-за которого мне стало некомфортно с человеком. Почему? Не знаю, словно не по душе пошло", – вспоминала спортсменка.

Белодед призналась, что он влюбился в нее и хотел чаще видеть, чтобы она приезжала к нему.

"Но у меня были тренировки. В какой-то момент я сказала, что нам надо дать паузу, потом соревнования , опять встреча. Меня к нему опять потянуло, но это было уже не как в начале - я была сконцентрирована на спорте и мы общались только дистанционно", – отметила Белодед.

Дарья лишь через год четко поняла, что не хочет его мучить

"Я решила расстаться навсегда, но это тяжело далось. Спустя столько времени мы общаемся и он признается, что никого кроме меня не любил", – подытожила дзюдоистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

После успешного выступления на Играх, киевлянка отправилась в отпуск на Мальдивы, выложив фото в купальнике.