Бельгия – Италия: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020

В пятницу, 2 июля, сборные Бельгии и Италии сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Перед стартом турнира эти команды считали одними из главных претендентов на триумф. Групповой этап они прошли с минимальными усилиями, еще раз подтвердив свой высокий класс.

Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене", начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БЕЛЬГИЯ – ИТАЛИЯ

Евро-2020. 1/4 финала

"Альянц Арена", Мюнхен

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Бельгия – Италия – 0:0

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Вермален, Вертонген; ﻿Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар; де Брейне, Лукаку, Карраско

Видео дня

Италия: ﻿Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня сыграют Бельгия и Италия. Это матч, достойный финала Евро-2020, но нет. Это всего лишь 1/4 финала. Фаворитом, хоть и не очевидным, считается сборная Италии. Но вряд ли Бельгия согласится с таким утверждением. Не сомневаемся, что этот матч будет крайне зрелищным и непростым. У сегодняшнего победителя есть все шансы для выхода в финал и даже для победы на турнире. Но посмотрим.

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Пока ждем, предлагаем вам следить за поединком Швейцарии и Испании. OBOZREVATEL ведет трансляцию и этого матча.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ БЕЛЬГИЯ – ИТАЛИЯ

Встречу покажут телеканалы "Украина", Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно будет посмотреть на "России 1", "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГИЯ – ИТАЛИЯ

Очевидного фаворита в этой паре нет, но все же букмекеры отдают предпочтение Италии. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех Бельгии оценили котировкой 3.30, а ничью – 3.00

СУДЬИ МАТЧА БЕЛЬГИЯ – ИТАЛИЯ

Игру рассудит словенец Славко Винчич, его ассистентами будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. А вот резервным рефери поработает аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

"Уверен, что Италия бросится в атаку с первой секунды. Они играют очень быстро и организованно, каждый в команде знает свою роль. К счастью, у нас было достаточно времени на восстановление".

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Мы будем играть в свой футбол, с уважением относясь к сопернику, так как представляем, насколько он силен. Легких игр не бывает, как мы уже видели на этом турнире. Сборная Бельгии, безусловно, одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет. На этой стадии любая игра сложна".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

22 матча провели между собой команды. Италия 14 из них выиграла, еще 4 победы у бельгийцев. Соотношение голов тоже в пользу итальянцев, 43 на 24. Последний раз сборных пересекались на поле в 2016 году в матче группового раунда чемпионата Европы, где Италия оформила сухую победу со счетом 2:0.