''Убийца'' сборной Украины по футболу сенсационно завершил карьеру в 33 года

Знаменитый валлийский футболист Гарет Бэйл, который своим ударом со штрафного не пустил сборную Украины на ЧМ-2022, принял сенсационное решение завершить клубную и международную карьеру. 33-летний экс-игрок лондонского "Тоттенхэма" и мадридского "Реала" поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

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Об этом Бэйл написал на своей странице в социальной сети Instagram. Он особо отметил, что гордится тем, что провел 111 поединков в составе национальной команды. В них он забил 41 мяч.

"После тщательных и продолжительных размышлений я объявляю о немедленном завершении клубной и международной футбольной карьеры. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и стал заниматься любимым видом спорта. Это подарило мне одни из лучших моментов в моей жизни. Сыграть за свою страну 111 раз было поистине сбывшейся мечтой. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений", – сообщил валлийский футболист.

Бэйл провел 17 сезонов в профессиональном футбол, защищая цвета "Саутгемптона", "Тоттенхэма", "Реала" и "Лос-Анджелеса". В его активе 535 матчей, в которых отличился 185 раз. Валлиец пять раз выиграл Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Кроме того, в активе Гарета один из самых красивейших голов в финалах Лиги чемпионов. В 2018 году в Киеве вингер забил ударом через себя в составе "Реала".

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