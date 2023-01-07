Малиновский уходит из "Аталанты". Назван новый клуб лидера сборной Украины
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский за 12 млн евро + бонусы перейдет из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель", сообщает Фабрицио Романо. По информации авторитетного инсайдера, переговоры о полноценном трансфере 29-летнего полузащитника между сторонами находятся на завершающем этапе.
"Марсель" и Малиновский уже согласовали все детали долгосрочного соглашения. О переходе официально объявят на следующей неделю.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября Малиновский сделал фантастическую голевую передачу в 14-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А. Это стало третьим результативным действием лидера украинской сборной за сезон.
14 августа украинский футболист на 84-й минуте заменил Марио Пашалича, а на 96-й ассистировал Адемоле Лукману, сделавшего счет 2:0.
В прошлом сезоне в итальянском чемпионате Малиновский провел 41 игру за "Аталанту". В активе украинца 10 голов, и 7 ассистов.
Всего с 2019 года Руслан в футболке "Аталанты" сыграл в 143 матчах во всех турнирах. На счету нашего соотечественника 30 забитых мячей и 28 результативных передач.
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