''Барселона'' – ''Реал'': где смотреть Эль-класико в чемпионате Испании

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" в воскресенье, 19 марта, проведут очередной поединок Эль-класико в нынешнем году. После встреч в Суперкубке и Кубке страны непримиримые соперники сойдутся в рамках 26-го тура национального чемпионата.

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Игру примет легендарный стадион "Камп Ноу". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть интереснейшее противостояние украинские любители футбола смогут благодаря стримминговой платформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

В турнирной таблице "Реал" серьезно отстает от каталонцев. "Барса" занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 65 очков. У мадридской команды на 9 пунктов меньше.

Аналитики считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу команды легендарного Хави принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Реала" достигает уровня 3,25.

Лишь две недели назад, 2 марта, команды встречались в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Каталонцам удалось добиться минимальной победы на выезде благодаря автоголу Эдера Милитао.

А еще 15 января соперники оспорили Суперкубок страны. "Барсе" удалось взять реванш у "сливочных" за поражение в октябре в чемпионате – 3:1. В составе победителей авторами забитых мячей стали Гави, Роберт Левандовски и Педри, а у "Реала" забил Бензема.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" стал соперником лондонского "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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