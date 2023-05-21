"Барселона" попала в скандал с Россией. Левандовскому пришлось оправдываться перед Украиной

Футболисты "Барселоны" Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали для болельщиков из России приветственное видео, спровоцировав громкий скандал. Клип был опубликован в Instagram Okko Sport, транслирующей матчи Ла Лиги в России.

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"Мы скоро увидимся!" "Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!", - сказали "сине-гранатовые", в ролике, снятому на медиа-дне в "Барселоне".

На клип отреагировали представители донецкого "Шахтера" , которые сделали специальное обращение к Роберту Левандовский в Twitter.

"Роберт, вы считаете такую ситуацию нормальной? Как капитан сборной Польши, страны, которая так сильно помогает Украине, вы должны понимать масштаб трагедии и абсурдность такого поступка", – написали "горняки" в Twitter.

Один из лидеров "Барсы" был неприятно удивлен случившимся.

"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был ей очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, у которых права на трансляцию Ла Лиги, - цитирует Левандовского Interia Sport.

Поляк добавил, что в таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь.

"Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились и в результате получилось очень плохо . В то же время, насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию", – подытожил Роберт.

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