'Барселона' должна была побеждать 'Динамо' 4-0': Куман – о матче Лиги чемпионов

В среду, 20 октября, в Лиге чемпионов по футболу "Динамо" уступило "Барселоне" на знаменитой арене "Камп Ноу". Правда, зрители увидели всего один гол и не очень яркую игру. Недовольным остался и главный тренер хозяев Рональд Куман.

Слова нидерландского специалиста приводит сайт УЕФА. Наставник считает, что его подопечные еще поборются за выход в плей-офф.

"Такие матчи должны завершаться 3:0 или 4:0. "Динамо" абсолютно ничего не создало, никакой опасности. Мы прибавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами, но действовали не на максимуме, иначе победили бы с разностью как минимум в три мяча.

Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые форварды, которые должны убивать интригу раньше в матчах, как этот, и не доводить дело до нервной концовки", – высказался тренер.

Видео дня

В четвертом туре Лиги чемпионов "Динамо" примет "Барселону" на НСК "Олимпийский" во вторник, 2 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Сидорчук оценил игру "Динамо" с "Барселоной": "Мы получали удовольствие".

В то же время соцсети возмутились игрой "Динамо" в матче с "Барселоной".