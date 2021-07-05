"Атмосфера, как в Чернобыле": в сети показали новое видео с окрестностями "Донбасс Арены"

В сети появилось новое видео, в котором показаны окрестности легендарной "Донбасс Арены". Оно было опубликовано на странице "Дневник Толстяка" на YouTube.

Автор ролика показал парк, на территории которого находится стадион. Как видим, в кадре нет ни одного человека, траву уже давно никто не косил, но цветочные клумбы выглядят довольно ухоженными.

Видео дня

Большинство пользователей с грустью отреагировали на эту картинку, отметив отсутствие людей, и выразили надежду на то, что когда-нибудь все вернется на круги своя.

"Донбасс Арена" как памятник тому родном довоенному Донецку", "Да, людей нет вообще", "Украина и вся Европа на футболе, а Донецк и "Донбасс Арена" в полной ж*пе. Досадно за любимый город", "А где люди? Такое впечатление, что атмосфера, как в Чернобыле. Все умерло, остались только декорации", – написали они.

Напомним, что последний матч на "Донбасс Арене" состоялся 2 мая 2014 года. Тогда около 15 тысяч зрителей стали свидетелями победы "Шахтера" над "Мариуполем" в рамках украинской Премьер-лиги со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно бывший футболист "горняков" Виталий Виценец показал, как выглядит донецкий стадион изнутри.