'Астон Вилла' выбросит из турнира 'Ювентус', а 'Бавария' – 'Реал'? Объясняем, как устроена жеребьевка пар в стыках Лиги чемпионов

Перед решающим туром Лиги чемпионов две трети ее участников до сих пор претендуют на продолжение своей евроистории. Все из-за формата стыков, когда львиная доля клубов получат еще 2 матча в битве за жизнь. Но как будут формировать пары? Могут ли уже сейчас встретиться гранды или представители одной страны? OBOZ.UA рассказывает все, что вам нужно знать о том, как устроены стыки и как будут определять соперников для 16 команд.

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Сколько команд еще в борьбе за стыки?

После 7-ми туров известны только 2(!) команды из 36-ти, которые точно квалифицировались в 1/8. "Ливерпуль", хоть и первый номинально, пока не гарантировал себе лидерство, ведь там прижимает "Барселона". И только они не беспокоятся о своей дальнейшей судьбе. А вот еще 25 клубов сохраняют разной силы шансы на шаг в следующий этап. Среди них – и "Шахтер".

Те, у кого 11 очков и больше, уже ни о чем не беспокоятся - выбросить их за пределы диапазона стыков невозможно. А вот 7 команд получили тяжелейший последний тур. Это "Манчестер Сити" и "ПСЖ", ограбленный на тренера "Спортинг" и украинизированная "Бенфика", а еще "Штутгарт" и загребское "Динамо". Наш "Шахтер" в этой схеме страдает: единственная команда, которая имеет 7 очков, поэтому на нас будут влиять все результаты группы.

Среди тех 12 клубов, кто только ждет свое итоговое место (11+ очков) сразу 8 представителей топовых лиг Европы. Такую интригу этого этапа ЛЧ невозможно было придумать даже после половины сыгранных туров. Драма в том, что "Астон Вилла" находится на 9-й строчке, но имеет 25% на то, что вылетит из розыгрыша! Для этого ей достаточно проиграть – дальше за дело берутся математические модели. Кстати, их расчеты достаточно интересны. Например, победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал" – гарантированно участник стыков, но Opta не очень верит в их дальнейший выход в 1/8 и дает только 42% на это. Расклады таковы, что финишировать выше всех будет наиболее выгодным вариантом: тогда лидеры ЛЧ встретятся аж на стадии четвертьфинала.

Перед последним туром элитного турнира сразу 9 клубов окончательно вылетели из еврокубков. УЕФА значительно изменила формат, и теперь нет переходов между другими соревнованиями. Неожиданно, но "Болонья", "Жирона" и "Зальцбург" отправляются решать дела в домашнем чемпионате.

Что касается Лиги Европы, то на этот момент там только одна команда попала в следующий раунд через первую восьмерку. "Лацио" имеет 19 очков и находится в шаге от победы в новом этапе. А вот 28-ми клубам еще предстоит определить свое финальное место под солнцем. Хотя там когорта лидеров более защищена из-за комфортного набора очков и хорошей разницы мячей.

Как будут определять пары?

Процедура одинаковая и для ЛЧ, и для ЛЕ. Повезло только первым восьми командам, потому что они до марта отдыхают от международных соревнований. Команды с 9-го по 24-е места будут распределены на пары. Победители каждой, после двухматчевых спаррингов, выйдут в плей-офф. Для жеребьевки клубы на местах 9-16 назначены сеяными, первый матч для них будет выездным. Соответственно, команды 17-24 несеянные и должны брать максимум при поддержке домашних трибун в первом матче. Вот схема, показывающая распределение финальных мест и дальнейший путь команд по турниру:

Для примера возьмем команды с разных участков стыков, места 9-10 и 23-24. По таблице после 7-го тура, это были бы пары "Астон Вилла" против "Штутгарта" или "Спортинг" против "Монако". Тяжело будет командам, которые финишируют аккурат посередине таблицы. По жребию, места 15-18 могут попасть на "Ливерпуль" или "Барселону" уже после стыков. Учитывая их форму, никому не захочется играть в плей-офф с лидерами ЛЧ. Но как такого хочется фанатам и УЕФА! Прямо сейчас на выбор с этих мест "Селтик" и "Ювентус", а еще – "Реал" и "Бавария"! Самое интересное, что в стыках могут пересечься даже команды из одной страны. С текущим положением клубов очень вероятно, что участников от топовых лиг в 1/8 Европы выбьют. Возможно, их коллеги.

Какова процедура жеребьевки?

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов 24/25 пройдет 31 января в швейцарском Ньоне. Для жеребьевки подготовлено восемь чаш. Шарики с названиями сеяных и несеянных команд будут попарно размещены в них, согласно итоговому месту большой группы.

Сначала будут вытаскивать несеянных, начиная с последних мест стыков. Один шарик берется из чаши, содержащей две команды (например, места 21 и 22), команду показывают и она занимает свое место в схеме, показанной выше. Другая несеянная команда из той же чаши занимает второе место, с другой стороны схемы. Когда все несеянные закончатся, берутся за остальные 8 команд, процесс такой же. С последним шариком будут определены все пары в стыковых матчах плей-офф.

Когда и как пройдут стыки?

2 тура отборов к евровесне запланированы на середину февраля. Первые матчи пройдут 11-12 февраля, вторые – 18 и 19 числа. Каждый клуб один матч будет проводить во вторник, а другой – в среду. 31 января состоится жребий, тогда же УЕФА утвердит и расписание. Как всегда, будут учитываться дата и время проведения матчей, а также вероятное пересечение по стадиону или городу. Основной плей-офф стартует 4 марта. Финал ЛЧ пройдет в Мюнхене, 31 мая.