"Арсенал" определился с дальнейшей судьбой Зинченко

Футбольный клуб "Арсенал" собирается продлить сотрудничество с украинским защитником Александром Зинченко, сообщает 90min. Источники сообщают, что помимо новых контрактов Мартином Эдегором и Беном Уайтом, еще одним приоритетом "Арсенала" является согласование условий нового соглашения именно с 26-летним футболистом сборной Украины.

Александр стал настоящим любимчиком среди болельщиков "канониров" после того, как прошлым летом перешел из "Манчестер Сити", впечатляя своей игрой в клубе. Нынешний контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 2026 года.

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Александр пришел в "Арсенал" в июле прошлого года. С того времени провел за столичную команду 36 матчей, где забил один гол и сделал 2 ассиста.

Единственный забитый мяч Зинченко оформил в прошлом году в поединке 22-го тура против "Астон Виллы". Защитник украинской сборной ювелирным ударом метров с 20 под штангу сравнял счет (2:2).

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