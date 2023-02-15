''Арсенал'' – ''Манчестер Сити'': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

В английской футбольной Премьер-лиге в среду, 15 февраля, состоится центральный матч перенесенного 12-го тура. В нем сойдутся лидеры турнирной таблицы и главные претенденты на чемпионство – лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

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Встреча состоится на поле стадиона "Эмирэйтс Стэдиум" в столице Великобритании. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком, в котором примет участие наш соотечественник Александр Зинченко, в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

В турнирной таблице команды разделяет лишь три очка – в активе "Арсенала" 51 набранный пункт, а у "Манчестер Сити" – 48. При этом у лондонского коллектива есть игра в запасе.

Интересно, что "канониры" проиграли "горожанам" шесть последних матчей подряд с общим счетом 2-14. В нынешнем сезоне команды встречались в Кубке Англии. "Сити" минимально победил на своем поле 1:0, а после игры футболисты из Манчестера "побили" своего бывшего партнера Александра Зинченко. К слову, по итогам января украинец был признан лучшим игроком "Арсенал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Арсенала" и "Эвертона" Александр Зинченко спровоцировал массовую драку.

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