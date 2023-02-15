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"Арсенал" – "Манчестер Сити": где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

Александр Чеканов
Футбол
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'Арсенал' – 'Манчестер Сити': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

В английской футбольной Премьер-лиге в среду, 15 февраля, состоится центральный матч перенесенного 12-го тура. В нем сойдутся лидеры турнирной таблицы и главные претенденты на чемпионство – лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона "Эмирэйтс Стэдиум" в столице Великобритании. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

''Арсенал'' – ''Манчестер Сити'': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком, в котором примет участие наш соотечественник Александр Зинченко, в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

''Арсенал'' – ''Манчестер Сити'': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

В турнирной таблице команды разделяет лишь три очка – в активе "Арсенала" 51 набранный пункт, а у "Манчестер Сити" – 48. При этом у лондонского коллектива есть игра в запасе.

''Арсенал'' – ''Манчестер Сити'': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии
''Арсенал'' – ''Манчестер Сити'': где смотреть, когда и во сколько суперматч чемпионата Англии

Интересно, что "канониры" проиграли "горожанам" шесть последних матчей подряд с общим счетом 2-14. В нынешнем сезоне команды встречались в Кубке Англии. "Сити" минимально победил на своем поле 1:0, а после игры футболисты из Манчестера "побили" своего бывшего партнера Александра Зинченко. К слову, по итогам января украинец был признан лучшим игроком "Арсенал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Арсенала" и "Эвертона" Александр Зинченко спровоцировал массовую драку.

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