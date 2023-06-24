Аргентинский футболист забил фантастический гол с середины поля. Видео

Аргентинский полузащитник американского "Реал Солт Лейк" Пабло Руис отметился невероятным голом в 18-м туре чемпионата США по футболу в Главной лиге соккера (MLS). 31-летний воспитанник футбольной академии "Сан-Лоренсо" смог поразить ворота "Ди Си Юнайтед" ударом со своей половины поля.

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На 41-й минуте Руис увидел, что голкипер соперника Тайлор Миллер далеко вышел из ворот и элегантным "выстрелом" отправил мяч точно ему за шиворот.

Этот гол позволил "Солт Лейк" праздновать победу со счетом 2:1. В турнирной таблице MLS клуб идет на 7-м месте в Западной конференции.

Отметим, что в 2015 году Руис стал серебряным призером в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Чили, Парагвая, Бразилии, а также дважды против Уругвая и Эквадора. В поединке против боливийцев Пабло сделал дубль.

В том же году Руис принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Мексикии Австралии.

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